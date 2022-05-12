aA
Общество сталкивается с разными вызовами, царит эмоциональное напряжение, на фоне этого растет уровень преступности. По словам генкомиссара Литвы Ренатаса Пожелы, в первом квартале этого года количество зарегистрированных преступлений выросло на 20%. Доминируют преступления нескольких типов, жертвами которых становятся не только местные жители, но и беженцы из Украины.
Renatas Požėla
Renatas Požėla
© DELFI / Karolina Pansevič

"По данным на сегодняшний день, жертвами разных преступлений стали около 50 украинцев. Большинство стали жертвами мошенников, как бытовых, так и электронных или телефонных. Около 26 украинцев подозреваются в совершении преступлений, но это ДТП, кражи, какие-то насильственные преступления. Мы наблюдаем такую тенденцию - наш преступный мир нацелен на украинцев", – сказал в интервью Delfi Пожела.

Статьи по теме:
Бежавшая от войны с детьми украинка нашла работу в Таураге: на родине работала баристой, сейчас - плетет рыболовные сети
Недалеко от границы с Польшей ночью произошло ДТП: пострадали двое полицейских, украинка и поляк

Он заметил, что в целом количество совершаемых в Литве преступлений растет.

"Данные за первый квартал этого года показали, что наши преступники несколько распустились, количество преступлений выросло на 20%. В основном увеличивается число случаев мошенничества, преступлений в электронном пространстве, краж из жилья, других мест. По этим показателям мы возвращаемся на допандемический уровень", – сказал Пожела.

Он акцентировал, что аналитики исследуют эти данные и выявить причину роста числа преступлений.

"Я все же в тайне надеюсь, что часть этих преступлений появилась, потому что люди стали обращаться, ведь не всегда статистика отражает все преступления, не всегда люди обращаются", – заметил генкомиссар.

Он предположил, что за время пандемии, возможно, жители стали больше доверять полиции и чаще обращаться за помощью и сотрудничать.

"Хорошая весть - количество тяжких и очень тяжких преступлений последовательно снижается – наблюдается спад на 10%", – констатировал Пожела.

Однако он заметил, что часто случаются ДТП с летальными исходами или тяжелыми травмами, наиболее частая их причина - использование мобильного телефона при вождении.

"К сожалению, мы никак не можем отказаться от этой привычки при вождении – мы сами, наверное, видим и нередко терпимо к этому относимся (...)", – сказал Пожела.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Работы вдовы с 6 детьми пользуются небывалым успехом: заказы поступают и из Америки

С Ольгой Ткачук журналист общалась, когда женщина шла...

Находящиеся в Паланге украинцы могут остаться без крова

Несколько сот украинцев, которые находятся в Паланге ,...

В Литве популярностью пользуются "Наполеоны" Марины и Лены из Украины

Когда в Украине началась война, Лена и Марина...

TOP новостей

Президентская служба ответила посольству России: ваши работники должны бы сами съездить в Бучу

Президентская служба ответила на упреки посольства...

Литва официально отзывает Баярунаса с должности посла в России

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с...

Парламент Литвы принял порядок компенсаций за газ и электричество

Парламент Литвы 12 мая принял порядок компенсаций за газ...

Эксперт в сфере недвижимости: я не хотел бы сейчас оказаться на месте арендатора жилья

Подобной ситуации специалисты на рынке прежде не...

Отрицательный баланс миграции сигнализирует об опасности: 8 месяцев больше жителей уезжает, чем приезжает

В Литве восьмой месяц подряд фиксируется отрицательный...