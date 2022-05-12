"По данным на сегодняшний день, жертвами разных преступлений стали около 50 украинцев. Большинство стали жертвами мошенников, как бытовых, так и электронных или телефонных. Около 26 украинцев подозреваются в совершении преступлений, но это ДТП, кражи, какие-то насильственные преступления. Мы наблюдаем такую тенденцию - наш преступный мир нацелен на украинцев", – сказал в интервью Delfi Пожела.

Он заметил, что в целом количество совершаемых в Литве преступлений растет.

"Данные за первый квартал этого года показали, что наши преступники несколько распустились, количество преступлений выросло на 20%. В основном увеличивается число случаев мошенничества, преступлений в электронном пространстве, краж из жилья, других мест. По этим показателям мы возвращаемся на допандемический уровень", – сказал Пожела.

Он акцентировал, что аналитики исследуют эти данные и выявить причину роста числа преступлений.

"Я все же в тайне надеюсь, что часть этих преступлений появилась, потому что люди стали обращаться, ведь не всегда статистика отражает все преступления, не всегда люди обращаются", – заметил генкомиссар.

Он предположил, что за время пандемии, возможно, жители стали больше доверять полиции и чаще обращаться за помощью и сотрудничать.

"Хорошая весть - количество тяжких и очень тяжких преступлений последовательно снижается – наблюдается спад на 10%", – констатировал Пожела.

Однако он заметил, что часто случаются ДТП с летальными исходами или тяжелыми травмами, наиболее частая их причина - использование мобильного телефона при вождении.

"К сожалению, мы никак не можем отказаться от этой привычки при вождении – мы сами, наверное, видим и нередко терпимо к этому относимся (...)", – сказал Пожела.