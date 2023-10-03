Глава полиции признал, что во время митинга Лиги геев у парламента полиция не справилась с ситуацией

"Я отреагировал, когда говорил с главой Вильнюсской полиции, высказал ему замечания. Мы оценим эту ситуацию. Если вы спрашиваете меня, все ли мы сделали идеально, то я скажу - нет. Конечно, могли сделать лучше", – уверял Пожела.

ЛЛГ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование в связи с тем, что им не дали высказать свое мнение, грозили расправой.

"Это создает прецедент. Есть такой момент, он пугает нашу общину. Я был унижен", – сказал Симонко LNK после неудавшегося митинга.

На митинг пришла более многочисленная группа деятелей, прославившихся скандальным поведением , они не дали высказаться людям, собравшимся на митинг. Организаторы обратились за помощью в полицию. Однако полицейские никак не реагировали, поэтому митинг пришлось отозвать.

Немногочисленный митинг (на нем присутствовало 10 человек) не удался.

Глава ЛЛГ Владимир Симонко сказал, что не хочет, чтобы "позаимствованный у россиян закон" действовал в Литве .

По его словам, по закону полиция должна гарантировать, чтобы люди, получившие разрешение на проведение митинга, могли высказаться.

Министр внутренних дел Агне Билотайте не спешит винить полицию.

"Я слышала об этом случае, его по-разному оценивают. Поэтому мне как министру важно оценить все обстоятельства", – сказала она.

ЛЛГ обратилась в полицию в связи с тем, что был расстроен митинг, но критики говорят, что эффект будет обратным. Будут показывать, что в Литве преследуют гомосексуалистов, будет больше международной помощи новым акциям.

Полиция обещает больше не допускать подобных промашек.

"Будет оценка, ситуацию проанализируют. Я как политик не могу оценить тактические моменты", – сказала Билотайте.

Пожела заверил, что полиция учится на своих ошибках.

"В будущем мы должны усвоить уроки", – подчеркнул он.

Однако оппозиция говорит, что полиция слишком часто говорит о необходимости учиться на ошибках.