По этой причине литовские должностные лица стали укреплять силы на этой границе.

"Со второй половины июля мы наблюдаем, что эти потоки нелегальных мигрантов направляются именно в Литву", — сказал в среду глава СОГГЛ новостному порталу 15min.

По его словам, такие действия отчасти связаны с "политическими решениями, которые принимаются в Литве или Евросоюзе".

"Похоже, что сейчас Литва снова была выбрана объектом этой гибридной атаки", - сказал Любаевас.

По словам руководителя погранведомства, масштабы этой атаки меньше, чем в прошлом году, но по сравнению с предыдущим периодом этого года потоки нелегальной миграции значительно увеличились.

"Вызывает беспокойство, что ситуация на границе Польши и Беларуси намного стабильнее. Нарушений госграницы и непропущенных лиц там фиксируется гораздо меньше", — заявил Любаевас.

По данным СОГГЛ, в июле этого года на границе с Беларусью было развернуто 1018 нелегальных мигрантов, между тем в июне — 430, в мае — 370. Некоторые мигранты неоднократно пытаются нелегально пересечь границу.

"По этой причине мы сейчас усиливаем охрану границы, выделили дополнительные силы на границе с Беларусью, мы обсуждаем с нашими партнерами — литовской армией, полицией — вопрос о размещении дополнительных сил на границе с Беларусью", - сказал глава СОГГЛ в среду.

По его словам, литовские пограничники видят, что зачастую иностранцам помогают белорусские пограничники.

"Находясь у государственной границы, мы видим только действия (белорусских) пограничников, а эти действия показывают, что пограничники организуют переброску нелегальных мигрантов через госграницу, оказывают им помощь, повреждают наш забор, выпускают мигрантов на территорию Литвы. Таких фактов у нас действительно много", — сказал Любаевас.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Их поток был остановлен в августе прошлого года благодаря применению политики разворота иностранцев.