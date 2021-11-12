Глава Погранслужбы Литвы: ускоряется укладка концертиновой проволоки в Варенском районе

"Было принято решение ускорить укладку концертиновой проволоки. (...) В соответствии с информацией EPSO-G и договорами с подрядчиком, планируется выполнить эти работы до 10 декабря", – сказал журналистам в пятницу глава погранведомства.

По его словам, такое решение принято на заседании правительственной Комиссии по надзору за оборудованием забора на границе с Беларусью.

Как сказал Р. Любаевас, режущая проволока к предусмотренной дате должна появиться "на участке границы Варенского соединения СОГГЛ, конкретно речь идет об участках Капчаместисской и Кабеляйской погранзастав".

"Именно на этих участках происходит больше всего нарушений государственной границы", – сказал он.

Глава СОГГЛ говорит, что если будут иметь место прорывы границы нелегальными мигрантами, то именно на этих участках.

На границе с Беларусью с целью защиты от нелегальной миграции уже уложено 70 км концертиновой проволоки и оборудовано 500 метров забора.

100 км концертиновой проволоки, которая укладывается по принципу пирамиды, намечается уложить до конца декабря.

Первые 100 км четырехметрового забора с проволочной спиралью должны быть оборудованы до конца апреля следующего года. Весь физический барьер на границе с Беларусью намечается оборудовать к сентябрю следующего года.