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Все литовские пограничники до конца следующего года должны быть оснащены оружием, соответствующим стандартам НАТО, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Мы планируем полностью обеспечить наши потребности в следующем году", - сказал Рустамас Любаевас журналистам в пятницу.

Некоторое время назад армия передала пограничникам 200 автоматических винтовок G-36, в ближайшее время обещает передать еще 500.

Передачу оставшихся 1187 единиц оружия, закупаемых в этом году, планируется начать в декабре, сообщило Министерство обороны.

По словам главы СОГГЛ, к концу года полученное оружие удовлетворит чуть более половины потребностей пограничников. В следующем году должно быть закуплено более 1 тыс. автоматов.

Большинство сотрудников СОГГЛ теперь вооружены российскими автоматами типа Калашникова.

"Во-первых, это старое оружие, они производились в шестидесятых- восьмидесятых годах. Есть немало опасений по поводу целесообразности использования этого оружия и прочего. Кроме того, проблемой является обслуживание и поставка боеприпасов к этому оружию. Для них используются боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО, и в случае войны это создает определенные проблемы", — заявил Любаевас.

По его словам, война в Украине выявила эти проблемы.

Оружие закупается и для военных

Новое оружие было закуплено на средства, выделенные именно на эти цели Минобороны. В этом году на оружие было выделено 3,5 млн евро.

"Решение оснастить наших пограничников оружием стандарта НАТО было решением Министерства внутренних дел и всего правительства. Поскольку мы понимаем, что для Министерства внутренних дел было бы нерационально закупать такое количество оружия, финансирование было передано по линии Министерства обороны", - сказала журналистам в пятницу министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, такое оружие покупается и для военных, поэтому при организации более крупной закупки можно ожидать более низких цен.

Он лишь посетовал, что производители не смогли выполнить заказ в кратчайшие сроки.

"Завод, производящий оружие, имеет ограниченные производственные мощности. Мы сами хотели бы больше, быстрее для нашей армии, но, к сожалению, это не может быть реализовано в соответствии с нашими пожеланиями", - сказал министр обороны.

В пятницу Анушаускас и Билотайте обсудили также поддержку литовской армии на границе, участие органов МВД в учениях литовской армии.

"16-17 сентября пройдут совместные учения, мы проверим там взаимодействие наших систем, что очень важно. Это будет продолжаться и в дальнейшем", — сказала министр внутренних дел.

Всего на границе Литвы служат около 3,5 тыс. должностных лиц.

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