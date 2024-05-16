Глава погранслужбы Литвы: ситуация в регионе по-прежнему очень сложная и напряженная

"Та ситуация и так называемое затишье могут быть обманчивыми. В целом ситуация в регионе в плане миграции по-прежнему очень сложная и напряженная. Особенно, когда мы видим рост потоков нелегальной миграции вблизи границы с Польшей. Ежедневно коллеги-польские пограничники фиксируют более 200 мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть в Польшу", – заявил Любаев в эфире радиостанции LRT в четверг утром.
По его словам, с учетом ситуации с нелегальной миграцией в регионе, охрана государственной границы ведется в усиленном режиме, литовские пограничники проводят и другие профилактические мероприятия, а граница и подходы к ней постоянно контролируются с воздуха – дронами и с вертолетов. По словам главы СОГГ, такое укрепление границы является одной из причин, почему мигранты, желающие незаконно пересечь границу, обходят Литву.
"В соцсетях организаторы нелегальной миграции и сами нелегальные мигранты советуют обходить Литву из-за достаточно серьезных мер по охране государственной границы, которые применяются на границе с Беларусью. Организаторы не рекомендуют пытаться нелегально пересечь литовско-белорусскую границу. Основное внимание направлено на польско-белорусскую границу", – отметил он.
Напомним, что за минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.
Между тем, латвийские пограничники зафиксировали 27 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, а польские пограничники во вторник не впустили 198 нелегальных мигрантов. В прошлом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 2643 мигранта, в этом году – 193. За период миграционного кризиса на границе Беларуси со странами-членами ЕС в общей сложности в Литву не впустили более 22 100 нелегальных мигрантов.