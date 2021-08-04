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Режим чрезвычайного положения позволит должностным лицам в приграничных самоуправлениях лучше контролировать ситуацию у границы и ограничит возможности попасть в приграничную зону лицам, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Глава погранслужбы Литвы: режим ЧП ограничит возможности перевозчиков мигрантов попасть к границе
© DELFI / Orestas Gurevičius

"В условиях довольно сложной ситуации у госграницы мы бы хотели ограничить попадание разных лиц в приграничную зону, поскольку именно там имеют место эти действия", - сказал Р. Любаевас в программе "Тема дня" телевидения LRT.

"Я говорю о тех гражданах Евросоюза (ЕС), которые приезжают в приграничную зону, к заставам, где сейчас поселены нелегальные мигранты. Это те люди, которые пытаются вывезти и организовать вывоз этих людей с территории Литовской Республики. Прежде всего я говорю о гражданах разных государств ЕС или третьих стран, у которых есть постоянный вид на жительство в государствах ЕС", – объяснил глава СОГГЛ.

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Он добавил, что говорит и о тех лицах, которые приезжают с территории Литвы.

"Напомню, что, в соответствии с Законом о государственной границе и ее охране, для того, чтобы находиться в приграничной зоне, в каждом случае эти граждане должны обратиться и получить разрешение. Так что мы говорим и о некоторых ограничениях для таких лиц в приграничной зоне", – сказал Р. Любаевас.

МВД на прошлой неделе сообщило, что предлагает рассмотреть вопрос о введении режима ЧП на границе с Беларусью. Однако пока никакого решения о ЧП нет и не ясно, будет ли оно принято.

МВД утверждает, что введение режима ЧП позволило бы оперативнее предпринимать необходимые действия, упростило бы процедуры закупок, использование армии и др.

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