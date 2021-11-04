Глава Погранслужбы Литвы: обнаруженных внутри страны мигрантов не высылают в Беларусь, а задерживают

По его словам, сейчас разворачивают только мигрантов, задержанных на приграничном участке. Этот участок образуют пять километров в глубину страны от линии границы.

"Не пропускают или разворачивают только тех лиц, которые были задержаны у границы или на приграничном участке. (...) Мы стали строже применять решение главного операциониста", – сказал Р. Любаевас LRT в четверг.

По его словам, во всех остальных случаях мигрантов задерживают, начинают досудебные расследования. В качестве примера он привел случай, когда на прошлой неделе в поезде из Варены на Вильнюсском железнодорожном вокзале было задержано шесть мигрантов.

По словам главы СОГГЛ, раньше, например, в августе или сентябре, в Беларусь возвращали и мигрантов, задержанных глубже на территории страны, за пределами приграничного участка.

Говоря о потоках нелегальной миграции, Р. Любаевас подчеркнул, что сейчас они возросли на участке границы, который охраняет Варенское соединение СОГГЛ. Охрана границы здесь усилена.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стала применяться тактика разворота мигрантов, в страну не было пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация, на границе с Беларусью возводится забор.