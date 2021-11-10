"Осуществляется движение к государственной границе. Даже находясь здесь, можно слышать звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", – сказал Р. Любаевас журналистам в среду на пограничной заставе в Капчяместисе.
"Факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", – добавил он.
Так глава СОГГЛ говорил о первом дне с момента вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Беларусью.
ЧП было введено из опасений нового значительного наплыва мигрантов.
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