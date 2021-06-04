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В связи с тем, что в Литву через границу с Беларусью попадает все больше нелегальных мигрантов, рассматривается возможность привлечь к охране границы и армию, сотрудников пограничного агентства Евросоюза (ЕС), сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Rustamas Liubajevas
Rustamas Liubajevas
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сейчас активно размещаются силы у литовско-белорусской границы, на тех участках, где происходит больше всего нарушений - в данном случае мы говорим о резерве СОГГЛ. (...) Активно обсуждается и планируется привлечение армии (...), - сказал Р. Любаевас на пресс-конференции в пятницу.

"Сегодня и на прошлой неделе активно обсуждались с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex возможности разместить у литовско-белорусской границы сотрудников погранохраны ЕС", - сказал он.

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Сотрудники погранохраны ЕС должны приступить к работе на этом участке с 1 июля.

Пограничникам уже помогает Служба общественной безопасности, намечается привлечь стрелков.

Планируется усилить контроль и на границе с Польшей, он осуществлялся усилиями криминальной разведки.

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