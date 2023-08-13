Глава палангских спасателей: пьяные родители не смотрят за детьми, в ответ на замечания скандалят

Родителей он просит смотреть за детьми по установленным правилам – взрослые должны быть вместе с ребенком – держать его за руку или стоять на берегу лицом к ребенку и наблюдать за ним.

И мне довелось общаться с такой мамой. Я подошел и сказал: женщина, что вы будете делать - скажете близким, что видели, как тонул ваш ребенок? Вы не успеете прийти к нему на помощь, находясь на таком расстоянии. Всегда говорю, что так можете у себя дома в ванной присматривать. Люди, конечно, становятся сознательнее, ситуация улучшается, но со стороны спасателей вижу, что контингент здесь другой, по сравнению со Швянтои . Приезжают из районов, из деревень, они иначе относятся к отдыху", – возмущается спасатель.

"Мама сидит в дюнах, а 10-летний ребенок купается в море. По правилам, дети до 14 лет должны быть под присмотром взрослых. В противном случае приходят спасатели и ведут ребенка к родителям, говорят, что так делать нельзя, вы должны присматривать за детьми, быть вместе. А мама еще скандалит, посылает спасателя. Говорит: я его вижу.

Пирожникас сказал, что родители нередко оставляют детей в воде без присмотра, а сами загорают в дюнах.

На пляже спасателям приходится бороться и с другими проблемами. И алкоголь – уже не самая большая из них. Чаще всего отдыхающие ведут себя злонамеренно, не слушают спасателей, идут купаться даже тогда, когда это опасно.

"Вывешиваем красный флаг, закрываем пляж, СТОП-ленты, а люди лезут через них, купаются. Одного вытаскивают спасатели, реанимируют, а другой в это время лезет через СТОП-ленты купаться. И полицию вызывали, были составлены 18 протоколов, люди наказаны. Мотив у отдыхающих такой - мне на море 3 дня отдыхать осталось, я приехал, заплатил за гостиницу и мне надо искупаться.

Я им говорю: хорошо, надевайте спасательный жилет, поскольку не было в мире такого случая, чтобы человек в таком жилете утонул, и идите купаться, мы со спасателями такое поддержим, проблем не будет. Есть люди понимающие, и на детей жилеты надевают – я такое часто вижу.