"В Беларуси происходит настоящий этноцид литовского, польского, украинского национальных меньшинств и геноцид белорусского народа", - заявила Ольга Карач журналистам в понедельник на Ратушной площади в Вильнюсе.

Возглавляемая ею организация организовала акцию протеста против закрытия школ нацменьшинств в Беларуси.

До сентября этого года в Беларуси действовали две литовские школы — в Рымдюнах и и Пелесе.

"То, что происходит сегодня в Беларуси, это не возмутительно, а просто за гранью. Сегодня в Вильнюсе есть белорусскоязычная гимназия им. Франциска Скорины, но в Минске нет ни одной белорусскоязычной школы", — рассказала глава "Нашего дома".

"Из маленьких литовцев, маленьких поляков, маленьких украинцев и маленьких белорусов они делают русских, но не просто русских, а пропутинских русских", — заявила она.

По словам Карач, в белорусских учебниках истории преобладает история Советского Союза и России.

"В них вы можете найти фотографии Сталина, Ленина, Берии и других кровожадных вампиров, но вы ничего не найдете о репрессиях против белорусского народа, литовского народа и украинского народа. История искажена. Нам навязывается "русский мир"", — заявила общественный деятель.

По ее словам, Лукашенко пытается заставить детей забыть, кто они такие.

Одновременно учителя школ национальных меньшинств, если они имеют литовское или польское гражданство, принудительно высылаются из страны.

По словам Карач, им запрещен въезд в Беларусь.

"Все начинается с языка. Мы все прекрасно знаем, что язык определяет мышление. И сегодня мы, как белорусы, которых приняла Литва (...), не будем мириться, мы не можем молчать в связи с тем, что Лукашенко хочет убить литовскую культуру, убить демократическое образование. Понятно, что в литовских школах шла речь не только о литовской культуре и истории, но и о демократическом образовании", - заявила руководитель "Нашего дома".

Участвовавшая в протесте бывшая учительница из Минска прятала лицо под маской, отказалась назвать даже свое имя и попросила называть ее ведущей мероприятий.

"Все учителя, участвовавшие в маршах 2020 года, находятся под следствием и увольняются с работы. Увольняют лучших людей, самых преданных профессии, а люди остаются в плену", — рассказала женщина.

Ее уволили с работы в школе в феврале этого года, а когда начались репрессии, она тоже была вынуждена покинуть страну, потому что опасалась сфабрикованного против нее и мужа дела.

"Александру Лукашенко нужны послушные учителя. С их помощью он создает видимость выборов президента (...) Учителя стали преступниками, которые выполняют приказ Лукашенко", - сказала она.

"Детей превращают в рабов, которые просто будут выполнять приказы. Очень страшно то, что происходит в Беларуси. (...) Сегодня многие белорусы живут в страхе, их задерживают, люди пропадают без вести, их судят, они уезжают, их репрессируют, - сказала белоруска. - Я сегодня в маске, потому что режим, мало того, что он выгнал из страны, так еще и идет страшное давление на моих родителей и родственников, которые остались там, в Беларуси. Я не могу говорить с открытым лицом, потому что не дают прохода моей маме, не дают жизни моим сестрам, моим племянникам и племянницам, которые сейчас находятся в белорусских школах".

По словам Вилмы Леонавичене, руководителя Центра литовских исследований и международных программ Университета Витаутаса Великого, закрытие школ национальных меньшинств представляет большую опасность для всего общества.

По ее словам, дети распределены по другим школам, у них большой стресс.

"Буквально сегодня разговаривала со своим бывшим студентом, который родился в Пелесе и приехал в Литву, закончил литуанистику, а потом уехал и работал в этой литовской школе. (...) Я спросила его сегодня, какое у него настроение. Он говорит, что живет в тревоге. Он ищет работу в другой сфере, не хочет работать учителем", - сказала Леонавичене.

В новой редакции белорусского Кодекса об образовании упразднена возможность создания учебных заведений, в которых будет преподаваться и развиваться язык коренных народов Беларуси.

В апреле вступил в силу указ Лукашенко о преподавании в школах только на русском и белорусском языках.

По инициативе и на средства Литвы в Пелясе и в Рымдюнах были созданы школы с литовским языком обучения.