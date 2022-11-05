Глава общины украинских литовцев: зимой должна быть новая волна военных беженцев из Украины

Она сказала, что последние несколько понедельников были очень болезненными.

“Уже который понедельник подряд можно назвать черным. Вероятно, скоро мы совсем не будем любить эти понедельники, они очень трагичны, очень опасны. За последний понедельник я слышала, как рядом с моим домом летали ракеты, беспилотник, так называемый мопед. (…) Именно у нас такой район, рядом с вокзалом электростанция. Слава богу, уже дважды повезло, дрон пролетел мимо, до электростанции не долетел. Буквально неделю назад ракета попала в бизнес-центр”, — сказала Д. Макарова.

“Мы молимся и думаем, что электростанция все же будет словно “заколдована”, потому что она фактически стабилизирует наш центральный район”, — рассказала она.

Д. Макарова сказала, что перспективы на зиму в Украине очень плохие.

"Центральный район Киева еще держится. Но сегодня я слушала новости, они не обещают нам очень хороших перспектив. Из-за того, что повреждено 40 процентов всех электростанций. (…) Обещает проблемную зиму. (…) Выживание больших городов будет очень большой проблемой. (…) Думаю, зимой будет волна беженцев. Потому что из-за этого люди с детьми, новорожденными будут стараться уехать. Потому что канализация и водоснабжение связаны с водой, это действительно большие проблемы”, — прогнозировала она.

По словам Д. Макаровой, по крайней мере, в киевских многоквартирных домах отопление не включают, потому что температура воздуха еще не упала.

“В больницах, школах — уже включили. А вот в многоквартирных домах его включат только тогда, когда температура воздуха не поднимется выше 8 градусов. На данный момент она выше. Я говорю, что даже природа за Украину. Потому что такой теплой осени у вас давно не было", - рассказала Д. Макарова.

Она заявила, что, несмотря на трудности приближающейся зимы, украинцы не готовятся к переговорам.

“Люди не склонны к какому-то соглашению, они все равно считают, что надо бороться до конца, до победы. Все говорят, что как-нибудь перезимуют. У многих есть дачи, какие-то домики, где можно хоть погреться дровами.

Это одна часть, которая может уехать в ближайшее время, если есть возможность погреться. (…) Западная Украина, конечно, уже готовится к приему беженцев. Мэр уже сообщил, что готовится логистический план выезда, если ситуация будет сложной, людей будут агитировать уехать, переехать куда-нибудь, переждать самые тяжелые месяцы.

Потому что минимум 2-3 недели без электричества обещают. Что будет на самом деле - предугадать никто не может", - сказала она.

В Киеве метро будет ходить каждые несколько минут только в часы пик, в другое время - с более длительными интервалами. Троллейбусы в городе заменят автобусами, что позволит экономить электроэнергию и сокращать освещение в городе.

Д. Макарова сообщила, что все возможные емкости в доме уже заполнены водой, запаслись свечами и зажигалками.

“Конечно, этим не согреешься без тепла. Но посмотрим, как будем жить. Может быть, мы поедем в деревню. (…) Но та естественная ситуация, которая действительно будет очень тяжелой — люди с маленькими детьми — эта волна беженцев зимой, вероятно, увеличится”, – сказала Д. Макарова.