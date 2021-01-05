По словам Петрайтиса, люди в отношении специалистов НЦОЗ настроены враждебно.

"В первую очередь, я хочу информировать, что сейчас специалисты НЦОЗ сталкиваются с особенно враждебной реакцией общества, которая появилась после негативной оценки со стороны политиков. (…) Работники НЦОЗ, волонтеры звонят людям, которые заболели коронавирусом, и во время опросов сталкиваются с враждебной реакцией", – сказал он.

По словам главы центра, люди даже не хотят предоставлять специалистам информацию.

"Если люди не будут слушать указания НЦОЗ, не будут отвечать на вопросы, то появится большая угроза управлению пандемией", – сказал он.

"Публичное унижение учреждения сейчас снижает мотивацию специалистов. Поэтому я очень прошу политиков осторожно выбирать слова при оценке нашей деятельности", – сказал Петрайтис.

Он сказал, что не собирается покидать свой пост.

"Жду, когда установят недочеты в работе центра. Тогда оценю их и приму решение. Я не отрекаюсь от ответственности, я в ответе за организацию работы центра, если потребуется, отвечу за это", – сказал Петрайтис.

По его словам, работников особенно демотивируют заявления о ом, что центр не нужен.

"Мы провели оценку мотивации работников, будем решать этот вопрос со специалистами. Любые публичные заявления о том, что наша работа не нужна, когда все международные организации утверждают, что этот один из основных способов борьбы с вирусом... Такие заявления демотивируют", – сказал он.

Глава НЦОЗ назвал свою зарплату - 2500 евро "на руки".

На вопрос, почему, по его мнению, критика началась именно сейчас, Петрайтис сказал, что, вероятно, так пытаются отвлечь внимание.

"Когда ситуация не улучшается, начинают искать виноватых. Я думаю, что это попытка отвлечь внимание", – сказал он.

Delfi напоминает, глава Минздрава Арунас Дулькис попросил центр пояснить зафиксированное несоответствие в статистике смертности. Ответы министерство получило и сейчас их рассматривает. Оценка должна поступить 7 января.

Петрайтис в воскресенье сказал, что несоответствие в статистике (около 1200 неучтенных смертей) появилось из-за того, что больницы поздно передавали информацию, тут нет вины НЦОЗ.

Премьер-министр Литы Ингрида Шимоните еще жестче оценила работу центра – она сказала, что руководство НЦОЗ должно принять ответственность на себя.

5 января стало известно, что с поста ушел заместитель главы НЦОЗ Гедрюс Нарюнас, который отвечает за эпидемиологические исследования.