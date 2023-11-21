Глава НЦКУ: закрытие КПП на границе с Беларусью – не самый эффективный способ борьбы с контрабандой

"Что касается контрабанды, правовые и политические меры являются подходящим ответом на борьбу с угрозами, исходящими от государств. (...) Однако закрытие КПП – не единственная и наиболее эффективная мера", - сказал во вторник радио LRT В. Виткаускас.

Он подчеркивает, что наиболее эффективными в борьбе с контрабандой являются технологические средства.

"Наиболее эффективными являются технические средства – рентгеновские аппараты, которые помогают быстро диагностировать и увидеть, что перевозится, а также организационно-аналитические инструменты, когда мы можем посмотреть факторы риска и проанализировать динамику перевозчиков и пассажиров. Организационно-технологические, я считаю, самые эффективные (меры), и у Литвы они есть", - сказал глава НЦКУ.