Глава НЦКУ: закрытие КПП на границе с Беларусью – не самый эффективный способ борьбы с контрабандой

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас говорит, что закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью не является самым эффективным способом в борьбе с контрабандой. Кроме того, по его словам, это не единственная проблема, из-за которой следует рассмотреть вопрос закрытия КПП.

"Что касается контрабанды, правовые и политические меры являются подходящим ответом на борьбу с угрозами, исходящими от государств. (...) Однако закрытие КПП – не единственная и наиболее эффективная мера", - сказал во вторник радио LRT В. Виткаускас.

Он подчеркивает, что наиболее эффективными в борьбе с контрабандой являются технологические средства.

"Наиболее эффективными являются технические средства – рентгеновские аппараты, которые помогают быстро диагностировать и увидеть, что перевозится, а также организационно-аналитические инструменты, когда мы можем посмотреть факторы риска и проанализировать динамику перевозчиков и пассажиров. Организационно-технологические, я считаю, самые эффективные (меры), и у Литвы они есть", - сказал глава НЦКУ.

"Контрабанда идет не только через контрольно-пропускные пункты – у нас много случаев использования дронов и лодок, и люди несут и перебрасывают через забор. Здесь явление гораздо более широкое, и само по себе закрытие КПП не даст ожидаемого эффекта. Есть гораздо лучшие организационные меры, которые помогают бороться с контрабандой, и мы с ней боремся достаточно хорошо", - добавил В. Виткаускас.

Он также отметил, что хотя контрабандные товары, ввозимые в страну из Беларуси, представляют собой большую угрозу для Литвы, это не единственная причина для закрытия еще нескольких пограничных пунктов.

"Контрабанда – это серьезная угроза, но у нас есть и нелегальная миграция, есть инциденты на границе, достаточно агрессивные действия сотрудников Белорусского погранкомитета, деятельность спецслужб. Я думаю, что, когда мы говорим о закрытии пограничных пунктов, мы должны говорить не только о контрабанде", - отметил В. Виткаускас.

C середины августа на границе с Беларусью временно закрыты КПП Шумскас и Тверячюс.

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