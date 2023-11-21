Глава НЦКУ: закрытие КПП на границе с Беларусью – не самый эффективный способ борьбы с контрабандой

"Что касается контрабанды, правовые и политические меры являются подходящим ответом на борьбу с угрозами, исходящими от государств. (...) Однако закрытие КПП – не единственная и наиболее эффективная мера", - сказал во вторник радио LRT В. Виткаускас.
Он подчеркивает, что наиболее эффективными в борьбе с контрабандой являются технологические средства.
"Наиболее эффективными являются технические средства – рентгеновские аппараты, которые помогают быстро диагностировать и увидеть, что перевозится, а также организационно-аналитические инструменты, когда мы можем посмотреть факторы риска и проанализировать динамику перевозчиков и пассажиров. Организационно-технологические, я считаю, самые эффективные (меры), и у Литвы они есть", - сказал глава НЦКУ.
"Контрабанда идет не только через контрольно-пропускные пункты – у нас много случаев использования дронов и лодок, и люди несут и перебрасывают через забор. Здесь явление гораздо более широкое, и само по себе закрытие КПП не даст ожидаемого эффекта. Есть гораздо лучшие организационные меры, которые помогают бороться с контрабандой, и мы с ней боремся достаточно хорошо", - добавил В. Виткаускас.
Он также отметил, что хотя контрабандные товары, ввозимые в страну из Беларуси, представляют собой большую угрозу для Литвы, это не единственная причина для закрытия еще нескольких пограничных пунктов.
"Контрабанда – это серьезная угроза, но у нас есть и нелегальная миграция, есть инциденты на границе, достаточно агрессивные действия сотрудников Белорусского погранкомитета, деятельность спецслужб. Я думаю, что, когда мы говорим о закрытии пограничных пунктов, мы должны говорить не только о контрабанде", - отметил В. Виткаускас.
C середины августа на границе с Беларусью временно закрыты КПП Шумскас и Тверячюс.