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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что в Литве осталось 250 мигрантов, нелегально въехавших в страну через Беларусь.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© ELTA / Marius Morkevičius

"На сегодняшний день у нас их около 250", - сказала министр журналистам в среду.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.

Как ранее сообщали BNS в Службе охраны госграницы Литвы, подавляющее большинство этих людей покинули Литву после того, как им разрешили свободно передвигаться.

Часть нелегально прибывших мигрантов была возвращена в страны происхождения, а около полутора сотен из них получили убежище.

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По словам Билотайте, в настоящее время в Европейском Союзе существует пять основных направлений миграции. Один из них проходит через восточную границу Сообщества: Литву, Латвию и Польшу.

При этом она подчеркнула, что "мы единственные, к кому снижается миграционный поток".

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