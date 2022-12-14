"На сегодняшний день у нас их около 250", - сказала министр журналистам в среду.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.

Как ранее сообщали BNS в Службе охраны госграницы Литвы, подавляющее большинство этих людей покинули Литву после того, как им разрешили свободно передвигаться.

Часть нелегально прибывших мигрантов была возвращена в страны происхождения, а около полутора сотен из них получили убежище.

По словам Билотайте, в настоящее время в Европейском Союзе существует пять основных направлений миграции. Один из них проходит через восточную границу Сообщества: Литву, Латвию и Польшу.

При этом она подчеркнула, что "мы единственные, к кому снижается миграционный поток".