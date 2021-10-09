Она представила на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел в Люксембурге инициированные Литвой предложения относительно охраны внешних границ Сообщества.

"У нас намного больший вес для Европейской комиссии – уже не одна Литва, а 14 государств в ЕС высказывают такую серьезную позицию. Это действительно важный сигнал, потому что комиссия обладает законотворческой инициативой, и мы надеемся, что наше давление и сильная позиция 14 стран побудит ЕК выступить с этой законотворческой инициативой", – сказала в пятницу министр BNS из Люксембурга.

На заседании представлено подписанное 12 странами письмо с призывом к ЕК ускорить изменения в областях охраны внешних границ и миграции. По словам А. Билотайте, во время заседания обращение поддержали еще две страны – Румыния и Словения.

Министр сказала, что этот вопрос также должен рассмотреть Европейский совет.

"На Европейском совете можно выработать определенную стратегическую дорожную карту и призвать комиссию внести законотворческие предложения. Мы должны действовать на два фронта: мы работаем со своей стороны как МВД, президентское ведомство поднимет этот вопрос на Европейском совете, так что в результате такого общего давления, мы на это надеемся, появятся решения со стороны Комиссии, потому что теперь говорит уже не одна Литва", – сказала А. Билотайте.

По словам министра, вопрос возведения забора сейчас является основным, между тем изменения в миграционной политике потребуют более широких дискуссий.

"Понимание и поддержка имеются. Разумеется, вопрос не такой простой, он сложный, но все очевидно, как на моих двусторонних встречах (...), так и когда я разговариваю с самой комиссаром, что тут не рядовая ситуация, что государствам-членам должны быть созданы условия для защиты своей национальной безопасности, и в этом случае не только Литвы, а всего ЕС", – сказала А. Билотайте.

По словам министра, в четверг на встрече с еврокомиссаром Ильвой Юханссон она также услышала поддержку мер, которые принимает Литва.

"Она вполне четко отметила, сказала совершенно внятно, что она ценит и выделяет Литву как пример того, как разобрались, приняли все меры и управляли кризисом, на ее взгляд, хорошо, так что удалось согласовать и интерес национальной безопасности, и европейские ценности", – сказала А. Билотайте.

В Литву в этом году прибыло более 4100 нелегальным мигрантов, которые пересекли границу Литвы и Беларуси.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи с стране объявлена экстремальная ситуация.

Чтобы остановить нелегальную миграцию на границе с Беларусью, начато возведение забора – заграждения из колючей проволоки, а за ним – трехэтажного проволочного забора. По предварительным данным, это будет стоить Литве 152 млн евро.

Представители ЕС не раз говорили, что ЕК финансирует только оборудование на границе определенных средств защиты, например, камер наблюдения, однако "финансирование физического барьера в документах ведомств ЕС пока не предусмотрено".