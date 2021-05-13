"Одной из целей учений было обратить внимание людей, и посмотреть свои телефоны – получили ли они сообщение. Если не получили, то уточнить причины и привести в порядок настройки", – сказала в среду журналистам А. Билотайте.

В среду во время гражданских учений государственного уровня в Литве проверялась система предупреждения и информирования населения – в 15 часов звучали сирены, люди должны были получить на телефоны предупредительные сообщения.

Во время учений проверялась способность государственных ведомств оперативно передавать и обновлять информацию об атомной аварии, а также проверялась деятельность системы предупреждения населения.

Услышав сигнал, житель должен включить телевизор или радиоприемник, и по телеканалу или радиостанциям LRT заслушать передаваемую информацию.

Глава Департамента противопожарной защиты и спасения Саулюс Грейчюс отметил, что во время учений "больших ошибок" не было замечено, однако были неполадки в информационной платформе.

В среду в учениях участвовали 16 государственных ведомств и все самоуправления страны.