"Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике", – сказала она журналистам.
По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и "предпринимают соответствующие действия".
Литовские ведомства ранее на этой неделе сообщили, что установили, что у десятков из задержанных польскими должностными лицами мигрантов были улики, связывающие их с экстремистской деятельностью, включая связи с Талибаном и джихадистской группировкой "Исламское государство".
Некоторые из этих мигрантов ранее также жили в России.
Ведомства Литвы в начале сентября объявили, что один нелегальный мигрант высылается из Литвы из-за вероятных связей с террористами, поскольку может представлять угрозу для безопасности государства.
В Литву в этом году через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале августа на границе мигрантов стали разворачивать.
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