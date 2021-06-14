По словам министра, в воскресенье, на неформальном совещании правительства обсуждались новые тенденции в потоках нелегальных мигрантов и связанные с этим вызовы миграционной системе Литвы, а также охране внешних границ ЕС.

"Была достигнута договоренность по совместным целенаправленным координированным действиям и взаимной поддержке, а также утверждены мощности, которыми располагают ведомства. С учетом этого и планирующейся помощи международных партнеров потребности в введении экстремальной ситуации пока нет", – заявила она в понедельник в присланном BNS комментарии.

В минувшую пятницу при посещении Пабраде (в Швенченском районе), где строится палаточный городок, который позволит поселить до 350 нелегальных мигрантов, которым не хватает места в литовском Центре регистрации беженцев, она заявила, что в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих через границу с Беларусью, Литва может объявить экстремальную ситуацию. И что решение об этом может быть принято в понедельник.

В целом сначала этого года были задержаны 387 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. В основном это были граждане Ирака. С 1 июня незаконно границу пересекли 140 мигрантов.

Эти показатели в пять раз больше, чем за весь 2020-ый год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году - 46 незаконных мигрантов, в 2018 – 104.