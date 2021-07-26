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В рамках разрешения кризиса с нелегальными мигрантами 1500 иностранцев будут поселены на полигоне в Рудининкай, что в Шальчининкском районе Литвы. Они разместятся в палаточном городке, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Принято решение, сейчас отправлены палатки на полигон в Рудининкай, который является территорией, находящейся под надзором Службы общественной безопасности. Там точно будет просто обеспечить вопросы безопасности и очень благоприятная территория, на которой можно будет, скорее всего, разместить 1500 человек и расселить их там. Палатки уже отправились туда, люди работают, надеемся, что очень скоро мы сможем привезти туда людей", – сказала министр журналистам в понедельник.

По ее словам, на заставах нет возможности держать мигрантов, поскольку это осложняет работу должностных лиц.

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