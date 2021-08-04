"Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации - пример этого", - в среду заявила министр.

"Это чепуха, сказки братьев Гримм", - добавила она.

В свою очередь министр обороны Арвидас Анушаускас оценивает это сообщение как провокацию.

"Мы ожидали провокаций от режима Беларуси. На самом деле, организуя весь этот нелегальный путь, вовлекая в эту деятельность своих пограничников, думаю, что они и сами не всегда контролируют ситуацию", - утверждал министр.

Он отметил, что в одних сообщениях Александр Лукашенко велел опросить свидетелей-гражданских, однако уже в другом сообщении утверждается, что тело нашли пограничники.

Министр также обратил внимание, что официальные лица Беларусь публикуют такую информацию, которую они не могли получить от найденного иракца.

"Они уже теперь формируют такие сообщения, на основании, скорее всего, незаконных действий своих же пограничников, так как они нарушают и законы своей страны, которые у них есть. Они просто их не выполняют - не охраняют границу Беларуси", - пояснил министр.

Госпогранкомитет Беларуси в среду сообщил, что на границе, в окрестностях населенного пункта Бенякони, скончался гражданин Ирака. Представитель комитет Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

Литовские пограничники заявили, что не получили информации о происшествии от коллег из Беларуси, и узнали от этом из СМИ.

Министр внутренних дел отметила, что таких сообщений может быть больше: "Мы можем ожидать разные придуманные истории, так как в этом и заключается цель - компрометировать нас, наших пограничников, компрометировать Литву".

На вопрос, пришлось ли уже пограничникам применить силу, А. Билотайте добавила, что у нее нет такой информации.

По ее словам, пограничники Литвы используют силу против нелегальных мигрантов только в том случае, если "эту силу необходимо будет использовать".

"Это профессиональные специалисты, которые оценивают все обстоятельства и ситуацию", - отметила министр.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4 090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.