"У нас есть информация о девяти лицах, которые в ноябре находились в таком состоянии, были недостаточно одеты или содержались на белорусской стороне, в результате чего возникли последствия для их здоровья", — заявила в среду на пресс-конференции глава МВД Агне Билотайте.
По ее словам, двое таких мигрантов до сих пор находятся в лечебном учреждении.
По словам министра, в Беларуси есть небольшие палаточные городки, где содержатся иностранцы, желающие нелегально попасть в Евросоюз.
"Их намеренно держат, не выпускают. Они не подготовлены (у них нет теплой одежды — BNS), не приспособлены к зимним условиям", — пояснила министр.
По ее словам, белорусские пограничники рекомендуют этим людям дойти до границы босиком и таким образом оказывать давление, чтобы попасть в Литву.
Билотайте сообщила, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью, однако министр подчеркнула, что это не меняет положение о недопуске мигрантов.
"Алгоритм действий наших сотрудников не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом их пропустить", - сказала министр.
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