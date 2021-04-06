"С завтрашнего дня не действует запрет на движение между муниципалитетами. Однако запрет на общение между разными домашними хозяйствами остается в силе. Поэтому очень важно соблюдать дистанцию и беречь самых уязвимых членов семей", – писала в фейсбуке министр.
Политик напомнила, что в праздничные выходные работали около 3000 полицейских, которым помогала военная полиция, стрелки, сотрудники Службы общественной безопасности и др. партнеры.
"Я хотела бы еще раз поблагодарить всех за работу в особенно важное для Литвы время. В воскресенье мы с генкомиссаром посетили несколько постов, очевидно, что больше всего людей ездили, поскольку их поездки были необходимостью, у них были соответствующие документы, однако все же развернули 1700 машин, наказали 136 человек", – писала она.
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