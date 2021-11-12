Министерство работает в обычном режиме, поскольку больше 90% работников министерства привиты или переболели коронавирусом.

Сама министр привита двумя дозами вакцины.

Все контактировавшие с министром работники привиты, никаких симптомов у них нет, однако с учетом рекомендаций Минздрава, они сдали ПЦР-тесты.