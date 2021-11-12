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Глава МВД Литвы Агне Билотайте почувствовала легкие симптомы простуды и сдала ПЦР-тест. Ответ был положительным, информирует МВД. Министр изолировалась и работает удаленно.
Министерство работает в обычном режиме, поскольку больше 90% работников министерства привиты или переболели коронавирусом.
Сама министр привита двумя дозами вакцины.
Все контактировавшие с министром работники привиты, никаких симптомов у них нет, однако с учетом рекомендаций Минздрава, они сдали ПЦР-тесты.
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