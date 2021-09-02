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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что нелегальные мигранты будут выселены с погранзастав и помещений самоуправлений в течение сентября.

"В течение месяца мы обязаны поэтапно выселить нелегальных мигрантов с застав, помещений самоуправлений, где они сейчас находятся. Постепенно они будут переселены в теплые помещения или в отапливаемые модульные дома", – сказала журналистам министр в Медининкай.

По ее словам, в этих местах сейчас находится 1400 мигрантов.

Билотайте утверждает, что расселением будут заниматься два центра.

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"За расселение уязвимых лиц будет отвечать Министерство социальной зашиты и труда, а за прочих лиц – Центр регистрации иностранцев Службы охраны госграницы Литвы", – сказала она.

По словам министра, уязвимых лиц будут поселять в Центре приема беженцев в Рукле и во временных ночлежных домах в Вильнюсе, в микрорайоне Науининкай.

Прочих лиц будут поселять в Медининкай, в Центре регистрации беженцев в Пабраде, между тем, одиноких мужчин поселят в бывшей исправительной колонии в Кибартай.

"Из Рудинкай, где сейчас поселены одинокие мужчины, они будут переселены в Кибартай. В Руднинкай пройдет реорганизация, там будут строить модульные дома", – сказала министр.

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