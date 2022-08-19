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Системы видеонаблюдения покрывают более половины границы с Беларусью, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

В пятницу на заставе у деревни Пушкос Игналинского района А. Билотайте заявила журналистам, что есть еще 50%, где предстоит установить систему видеонаблюдения, это серьезный вызов и большая ответственность.

Полностью оборудовать границу с Беларусью системой видеонаблюдения планируется до конца года.

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что системы наблюдения в текущем году будут установлены на шести погранзаставах - заставе им. А. Бараускаса, заставах рядом с населенными пунктами Капчяместис, Кабяляй, Адутишкис, Тверячюс, Пушкос.

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В Литве пограничники могут наблюдать за 70,5% госграницы. Длина границы составляет 1765,83 км, внешняя граница ЕС – 1073,36 км.

Министр добавила, что Литва получила от ЕС 70 млн евро (в прошлом году - 15 млн, в текущем - еще 55 млн евро) на усиление охраны границы.

Сейчас на границе с Беларусью завершается возведение забора с колючей проволокой. А. Билотайте отметила, что до конца работ осталось несколько километров. Забор будет установлен на 502 км границы.

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