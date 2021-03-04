"На следующей неделе правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна рассмотреть план, стратегию, которая будет применяться в отношении конкретных муниципалитетов. Сегодня мы видим, что не во всех муниципалитетах ситуация одинаковая. Одни муниципалитеты "черные", другие "красные", третьи - "желтые". А это значит, что в последних ситуация намного лучше. Там можно говорить об обычной жизни. Но к этому нужно относиться ответственно", – сказала министр.
Она уточнила, что в разных муниципалитетах ситуация будет меняться по-разному. От этого будет зависеть и ограничение мобильности.
"Перед заседанием мы планируем несколько рабочих встреч, чтобы оценить все риски. Там, где ситуация лучше, мобильность может быть большей, а где больше 500 случаев на 100 000 жителей за 14 - более ответственный подход. Это будут комплексные решения. Хочу заверить, что подход будет ответственным - ведь каждый неосторожный шаг, может иметь определенные последствия", – сказала министр.
Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта, а ограничение мобильности между муниципалитетами действует до 15 марта. разрешено лишь движение между кольцевыми муниципалитетами.
В среду правительство разрешило больше контактов на улице. Разрешено проведение мероприятий для сидящих в машинах людей.
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