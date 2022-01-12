"Решено, что мы на правильном пути, поэтому чрезвычайное положение продлеваться не будет. Есть соглашение о том, что если ситуация изменится, мы оперативно соберем и реактивируем режим чрезвычайного положения", — заявила в среду журналистам в Сейме Агне Билотайте.
Чрезвычайное положение, введенное 10 ноября, продлится до полуночи 14 января.
В среду Сейм рассматривает предложение правительства о продлении патрулирования военных на границе с Беларусью еще на три месяца - до 13 мая.
"Мы действительно оцениваем ситуацию, готовность все время на высшем уровне, будем ее сохранять. Военные обязательно будут участвовать с дополнительными полномочиями и охрана границы точно будет на максимальном уровне", — сказала Билотайте.
В случае ЧП военнослужащие на границе, как и пограничники, имеют право давать обязательные указания, проводить личный досмотр и задерживать подозреваемых и тому подобное.
По данным правительства Литвы, в настоящее время для оказания помощи Службе охраны госграницы Литвы в выполнении ее пограничных функций задействовано более тысячи военнослужащих.
По данным пограничников, в прошлом году в Литву попало более 4,2 нелегальных мигрантов, еще 8,1 тыс. развернули на границе.
Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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