Глава МВД Литвы рассказала о том, когда могут быть закрыты другие погранпункты

"Есть рабочая группа, которую возглавляет глава НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска", – заявила журналистам А. Билотайте.
По словам министра, на следующей неделе будет представлено системное заключение рабочей группы.
"Рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от разных показателей угроз и самих уровней, также в нем, по всей видимости, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска – в зависимости от уровня угрозы", – сказала А. Билотайте.
"Я жду, когда все результаты работы рабочей группы будут представлены in corpore, на следующей неделе все это должно быть представлено", – также отметила она.
С середины августа временно закрыты пограничные пункты пропуска с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.
На польско-белорусской границе действует один пункт пограничного контроля, на границе с Латвией – два, а на границе с Литвой – четыре.