Глава МВД Литвы рассказала о том, когда могут быть закрыты другие погранпункты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что на следующей неделе Национальный центр антикризисного управления (НЦАУ) должен представить заключение межведомственной рабочей группы по поводу того, в каких случаях следует принять решение о закрытии дополнительных погранпунктов пропуска на границе с Беларусью.

"Есть рабочая группа, которую возглавляет глава НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска", – заявила журналистам А. Билотайте.

По словам министра, на следующей неделе будет представлено системное заключение рабочей группы.

"Рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от разных показателей угроз и самих уровней, также в нем, по всей видимости, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска – в зависимости от уровня угрозы", – сказала А. Билотайте.

"Я жду, когда все результаты работы рабочей группы будут представлены in corpore, на следующей неделе все это должно быть представлено", – также отметила она.

С середины августа временно закрыты пограничные пункты пропуска с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.

На польско-белорусской границе действует один пункт пограничного контроля, на границе с Латвией – два, а на границе с Литвой – четыре.

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