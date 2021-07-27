Глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", – сказала А. Билотайте.

Глава КНБО: при чрезвычайном положении пересечение границы будет невозможным

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом.

По словам Л. Кащюнаса, в таком случае контроль над границей переняла бы армия, и попадание на территорию Литвы было бы невозможным.

"Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность", – заявил Л. Кащюнас BNS о возможности введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

По его словам, существенное отличие заключалось бы в том, "что по сути полностью контролировалось бы пересечение границы, любые нарушения пресекались бы, и было бы запрещено попадать на литовскую территорию".

"По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути закрывается и нарушения невозможны", – сказал Л. Кащюнас.

По словам главы КНБО, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Л. Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу.

Он также отметил, что для ведения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны – как президента, так и Сейма.

"Это может быть декрет президента, на мой взгляд, должно быть слово и со стороны президента", – сказал Л. Кащюнас.

По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства.

Во вторник о введении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом заговорил и лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис, однако он отметил, что для этого требуется широкое политическое согласие, а также работа с общественностью.

О введении чрезвычайного положения политик заявил после подавленного в понедельник протеста в Рудникай, где несколько десятков человек сопротивлялись планам правительства поселить на полигоне нелегальных мигрантов. Протестующие блокировали дорогу, ведущую на территорию. Должностным лицам пришлось силой разгонять протестующих.

По закону чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или на ее части – в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который позволяет применять временные ограничения на реализацию прав и свобод физических лиц, может вводиться комендантский час.

Чрезвычайное положение может вводиться, когда по причине сложившейся в стране экстремальной ситуации или кризиса возникает угроза конституционному порядку или общественному спокойствию, а эту угрозу невозможно устранить без использования чрезвычайных мер, предусмотренных в Конституции и законе.