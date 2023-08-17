Глава МВД Литвы на пресс-конференции появилась в необычной для нее одежде

17 августа на пресс-конференции, посвященной закрытию КПП Шумскас и Твярячус она появилась в подходящей для этого случая одежде. Обычно политик носит классическую одежду, костюмы. На этот раз она испробовала иной имидж.

Никто из участников конференции "не выпадает" из контекста.

Стиль милитари, выбранный министром, подходил как к теме пресс-конференции, так и гармонировал с одеждой пограничников.

Политик была в темно-зеленых брюках и рубашке цвета хаки.