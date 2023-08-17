17 августа 2023 г. 13:42

Глава МВД Литвы на пресс-конференции появилась в необычной для нее одежде

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Каждый политик должен использовать одежду подходящую для конкретного места и момента. Министру внутренних дел Агне Билотайте удалось добиться результата.

17 августа на пресс-конференции, посвященной закрытию КПП Шумскас и Твярячус она появилась в подходящей для этого случая одежде. Обычно политик носит классическую одежду, костюмы. На этот раз она испробовала иной имидж.

Никто из участников конференции "не выпадает" из контекста.

Стиль милитари, выбранный министром, подходил как к теме пресс-конференции, так и гармонировал с одеждой пограничников.

Политик была в темно-зеленых брюках и рубашке цвета хаки.

Стиль милитари хотя и является более мужским, подходит и женщинам. Он создает намек на твердость, силу, нейтральность, спокойное поведение и уважение.

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