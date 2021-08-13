"Ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться, надо быть готовыми к разным сценариям. Принятое 2 августа решение принесло плоды. На этой неделе в Литву не впустили около 200 мигрантов. Общее количество со дня принятия решения – 1340 человек. 44 человека были приняты по гуманитарным причинам", – сказала министр.

В четверг сообщили о первом иракце, который добровольно вернулся на родину, получив предложенную Литвой помощь в 300 евро. Домой хотят вернуться еще 14 человек.

"Процесс начался, это только начало. Мы будем сохранять темпы возвращения нелегалов на родину", – сказала Билотайте.

Она заметила, что нелегалы сейчас идут в Латвию и в Польшу. В Латвии со 2 августа задержаны 320 человек, в Польше - 515 человек. "Поэтому нам важно координировать действия", – сказала Билотайте.

"Мы были ледоколом в этой ситуации, сейчас эксперты едут к соседям, консультируют их", – продолжила она.

"После беспорядков на полигоне в Руднинкай мы усилили охрану, обратились за помощью к Военной полиции, к Департаменту тюрем, они оказали нам помощь", - министр заверила, что мощностей будет столько, сколько надо.

"События и тенденции последних дней настраивают на оптимистический лад. Можно сказать, что ситуация на границе с Беларусью под контролем", – сказал генерал, глава СОГГ Рустам Любаев.

Билотайте прокомментировала и нарушение границы белорусским пограничником.

"Чего он хотел? Когда идет гибридная война, такие атаки, все возможно. Видимо, это провокация, попытка вызвать какую-то реакцию. По моим данным, МИД готовит ноту, думаю, они могут дать более подробный комментарий. Мы готовы ко всем провокациям и дезинформации", – сказала она.