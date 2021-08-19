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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно, если люди из этой страны хлынули бы в Европу.
Глава МВД Литвы: говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сейчас ситуация (в Литве – BNS) такая, что мы сами должны решить вопросы, связанные с расселением, потому что, похоже, что наша система не была сформирована или предназначена для такого количества нелегальных мигрантов, поэтому сейчас говорить о дополнительных людях было бы сложно", – сказал в четверг министр.

"Даже перед этим мы рассматривали возможность на случай роста потоков разделить ответственность с другими странами", – добавила она.

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Так А. Билотайте прокомментировала высказанную председателем Европарламента Давидом Сассоли в Вильнюсе мысль о том, что Европе надо готовиться к волне беженцев из Афганистана, а Еврокомиссии - предпринимать действия, чтобы распределить этих людей равномерно между государствами-членами Европейского союза.

В этом году в Литву через Беларусь прибыло более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов.

О вероятной волне беженцев из Афганистана стали говорить после того, как управление этой страной перешло к Талибану.

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