Глава МВД Литвы: часть мигрантов согласны вернуться на родину, нужно ускорить процесс

"Очень важно, чтобы процессы протекали быстрее, сейчас есть признаки и информация, что есть люди, которые согласны добровольно вернуться домой. Мы должны быстро организовать этот процесс", – сказала министр.
По ее словам, поэтому важно, чтобы во вторник парламент принял соответствующие поправки к законам.
Депутаты планируют принять поправки, которые ускорят процесс рассмотрения заявок на получение убежища до 10 дней. Кроме того, будут приняты законы, которые ограничат свободное перемещение мигрантов по Литве, сузят их другие права, поскольку из-за наплыва мигрантов в стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Билотайте сказала, что это не будет нарушением прав, поскольку сейчас "используют систему миграции", а значит такие поправки просто необходимы.
"Ситуация чрезвычайная. (...) Это не обычная миграция, это не обычный путь миграции, это гибридная война против нас, поэтому ответ должен быть адекватным", – заметила министр.
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