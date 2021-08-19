Глава МВД: Литву покидают еще четыре незаконно пересекших границу мигранта

"Сегодня по собственному желанию из Литвы уезжает четыре человека", – сказала на пресс-конференции А. Билотайте.

По ее словам, это граждане Ирака.

Глава Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте сказала, что все уезжающие попали в Литву в июле. По ее словам, в ближайшее время также планируется отъезд еще одного мигранта.

Добровольно покидающим Литву мигрантам покупаются билеты, может быть выделена финансовая помощь в размере 300 евро на человека.

Ранее сообщалось, что из Литвы по собственному желанию пока уехал один гражданин Ирака.

Министр также сказала, что ситуация с незаконной миграцией на границе стабилизируется.

По словам А. Билотайте, оценить число мигрантов, которых не пустили в Литву, сложно, потому что некоторые люди пытаются попасть в страну не один раз.

"Эта цифра превышает 1,5 тысячи. Также очень важно упомянуть, что анализ социальных сетей тех стран, из которых идет нелегальная миграция, показывает новую тенденцию, что идет четкий сигнал и предлагается не выбирать этот путь, потому что сложно, сложные условия, предлагается выбирать другие направления", – сказала А. Билотайте.

Между тем по гуманитарным причинам только на этой неделе в Литву пустили девять человек.

В этом году в Литву через Беларусь попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Преимущественно это граждане Ирака. В этой связи Литва объявила экстремальную ситуацию.