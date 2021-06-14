По словам министра, рассмотрены три сценария: сейчас ведомства действуют по сценарию A, согласно которому в контроль на границе и за потоками мигрантов вовлечены службы, подвластные МВД, на помощь привлекаются армия и Союз стрелков.

Решение об объявлении экстремальной ситуации может быть принято в понедельник.

"Мы следили за ситуацией в выходные дни, скорее всего, в понедельник примем решения", – сказала министр в пятницу вечером.

В пятницу же она посетила Пабраде (в Швенченском районе), где строится палаточный городок, который позволит поселить до 350 нелегальных мигрантов, места которым не хватает в литовском Центре регистрации беженцев.

"Поскольку мы видим крупные потоки нелегальных мигрантов, было принято решение о строительстве палаточного городка здесь, в Пабраде, строительство уже идет. Сегодня оно уже начато, и в воскресенье должно было завершиться, а в понедельник мы уже сможем принимать людей", – сказала А. Билотайте.

По ее словам, в городке будут оборудованы две части: 80 мест для карантина и 270 для расселения.

Она акцентировала, что в палатках будут размещаться только одинокие мужчины, а семьи с детьми, пожилые люди, а также другие категории уязвимых нелегальных беженцев, будут размещаться в других помещениях.

А. Билотайте сказала, что в связи с создавшейся ситуацией на литовской границе страна попросила помощь и на международном уровне.

В целом сначала этого года были задержаны 328 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. С 1 июня незаконно границу пересекли 140 мигрантов.