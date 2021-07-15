"Представители Германии понимают, что Литве нужна срочная помощь, поэтому пришлют для охраны границы в качестве подкрепления 10 сотрудников полиции", - сообщила в фейсбуке министр.
Она также пишет, что попросила у Германии помощи материалами и различными средствами для улучшения условий приема мигрантов.
"Нам остается только согласовать наши потребности, и Германия пообещала предоставить помощь", - пишет А. Билотайте.
Охрану границы с Беларусью, которая является и внешней границей ЕС, в Литве сейчас помогают обеспечивать полицейские Эстонии и представители Европейского агентства охраны границ и береговых линий Frontex.
В последнее время Литва сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через границу с Беларусью, среди мигрантов преобладают граждане Ирака и стран Африки.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.
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