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До конца года в Литве может оказаться 10 тысяч нелегальных мигрантов - больше, чем рассчитывали до этой поры, говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.
Глава МВД: до конца года в Литве может оказаться 10 тысяч нелегальных мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сначала мы рассчитывали, что будет около 8 тыс. человек, незаконно прибывающих в Литву, но теперь мы видим, что до конца года это число может быть заметно больше - до 10 тыс. В следующем году может быть еще 5 тыс.", - сказала министр журналистам в понедельник.

В понедельник в Медининкай она обсудила вопросы миграции с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает число мигрантов за весь 2020 год.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

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