По словам министра, несмотря на то, что до конца года системы пограничного наблюдения будут установлены на 94% этой границы, оставшиеся 40 километров будут покрыты мобильными системами наблюдения, имеющимися у пограничников.
"Нас заверили, что к концу года у нас будет видеонаблюдение на всей границы, это сто процентов. Хотя 100-процентного завершения работ у нас не будет, около 94 процентов видео мы увидим, а на оставшиеся шести процентах, а это около 40 километров, сразу не будут установлены сразу стационарные видеокамеры на нескольких заставах", - сказала Билотайте в ходе пресс-конференции на заставе в Капчяместисе.
По ее словам, оборудовать видеокамерами этот участок не удастся в силу объективных обстоятельств, так как цепочки поставок оборвались, но найдено временное решение — мобильные системы.
«В этой ситуации решение однозначно найдено, потому что у СОГГЛ есть мобильные системы мониторинга, и мобильные системы мониторинга будут установлены на тех километрах, где она не будет стационарных. Это значит, что к концу года мы получим стопроцентную картину на границу с Беларусью», — подчеркнула министр.
Министр внутренних дел Билотайте и члены Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне в пятницу посещают заставу Капчяместисе, чтобы оценить установку систем наблюдения за границей.
Ранее МВД заявляло, что чуть более половины границы с Беларусью уже охвачено системами видеонаблюдения.
На границе с этой страной также установлено ограждение с режущей колючей проволокой. Так Вильнюс пытается обезопасить себя от нелегальной миграции из Беларуси.
Литва называет приток мигрантов гибридной атакой минского режима.
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