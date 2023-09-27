Глава МВД: будут возведены физические барьеры на болотистых участках границы с Беларусью и Россией

Согласно опубликованному пресс-релизу, данное решение было принято после встречи министра МВД Агне Билотайте с министром окружающей среды Симонасом Гентвиласом и заместителем директора Государственной службы охраняемых территорий Альбертасом Станисловайтисом. Министр утверждает, что вместе со специалистами природоохраны и специалистами охраняемых территорий им удалось найти решения, которые будут минимально вредить природе.

"Необходимы дополнительные меры по охране границ, поскольку только в этом году в болотистых местностях на границе с Беларусью было предотвращено проникновение около 700 нелегальных мигрантов, выявлено 13 случаев контрабанды. Однако мы делаем это очень ответственно, вместе со специалистами природоохраны, оценивая возможное воздействие на природу. Мы получили заверения специалистов природоохраны, что воздействие на природу будет минимальным", – сказала министр Билотайте.