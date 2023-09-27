Глава МВД: будут возведены физические барьеры на болотистых участках границы с Беларусью и Россией

Согласно опубликованному пресс-релизу, данное решение было принято после встречи министра МВД Агне Билотайте с министром окружающей среды Симонасом Гентвиласом и заместителем директора Государственной службы охраняемых территорий Альбертасом Станисловайтисом. Министр утверждает, что вместе со специалистами природоохраны и специалистами охраняемых территорий им удалось найти решения, которые будут минимально вредить природе.
"Необходимы дополнительные меры по охране границ, поскольку только в этом году в болотистых местностях на границе с Беларусью было предотвращено проникновение около 700 нелегальных мигрантов, выявлено 13 случаев контрабанды. Однако мы делаем это очень ответственно, вместе со специалистами природоохраны, оценивая возможное воздействие на природу. Мы получили заверения специалистов природоохраны, что воздействие на природу будет минимальным", – сказала министр Билотайте.
Вдоль границы с Беларусью физического барьера нет на участке около 121,95 км (из них около 57,7 км приходится на приграничные воды и около 64,4 км по суше, вблизи ручьев и болот).
Вдоль границы с Российской Федерацией нет физического барьера на участке около 230 км (из них около 223, 325 км — вблизи приграничных вод, 6, 675 км — по суше, вблизи ручьев и болот). На тех участках, где государственная граница проходит по озерам и рекам, в настоящее время предлагается отказаться от возведения физического барьера.