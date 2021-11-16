Глава МО Литвы: журналистов в приграничную зону не пускают, чтобы белорусская сторона не узнала о методах охраны границы

"Служба охраны госграницы выполняет свою работу. Этот 1 км - основное место, где ведется патрулирование, действует секретный патруль, используют контроль разного уровня. Никто не хочет, чтобы эти методы были преданы огласке. Честно говоря, белорусская сторона постоянно следит, старается выявить слабые места нашей границы. Мы не хотим помогать им в этом", – сказал в интервью LRT Анушаускас.

"В данном случае этот 1 км, о котором идет речь, даже при нынешних технических средствах, не представляет собой какую-то физическую границу, не позволяющую получать информацию, видеть работу по охране границы или выполнять другие задачи, поставленные перед СМИ", – прибавил министр.

Он обратил внимание на то, что Литва сталкивается с очень "циничным и агрессивным противником, который беспрепятственно может лгать, распространять дезинформацию".