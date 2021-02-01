Глава Минздрава заговорил о сценарии В: что это значит для семей и бизнеса

30 января министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис поделился показателями по коронавирусу и сказал, что они радуют.

"1109 – таким был показатель заболеваемости в Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей 11 декабря. С помощью независимых экспертов мы договорились о 4 сценариях - А, Б, В, Г ( A, B, C, D) и предприняли меры для изменения ситуации. Если количество больных составляет больше 500, значит, у нас сценарий Г, при этом сценарии действуют самые жесткие ограничения. К сожалению, вирус по-прежнему демонстрировал свое превосходство – в декабре уровень заболеваемости рос и достиг 1400", – сказал министр.

Однако он отметил, что сейчас этот показатель составляет – 467: это показатель за 14 дней на 100 000 жителей.

"Это доказательство того, чего мы вместе можем добиться! Благодаря усилиям людей мы перешли в сценарий В. Это значит, что появляется возможность, пусть и не очень широкая, но все же возможность пересмотра дальнейших действий, жизнь окрасится новыми красками", – сказал министр.

Вопрос возможных смягчений в понедельник обсудит правительственная комиссия по режиму чрезвычайных происшествий.

Эксперты рабочей группы, составленной премьер-министром Ингридой Шимоните представили 4 сценария и связанные с ними изменения.

Сценарий В

Сценарий В - количество случаев больше 100 на 100 000 жителей за последние 14 дней, интенсивные средства тестирования и отслеживания контактов, действуют ограничения на национальном уровне; жестче контролируются сферы, где выше риск заражения.

В этом случае запрещаются контакты более чем двух домашних хозяйств. В учреждениях по уходу и учреждениях социальной опеки сохраняются плановые услуги. В медучреждениях предоставляют услуги скорой помощи и контролируют больных COVID-19. Ограничено посещение пациентов домов социальной опеки. Работников и пациентов регулярно тестируют.

Вузы будут работать удаленно, за исключением медицинских вузов, ветеринарного вуза, работников постоянно тестируют. Школьное, дошкольное обучение проходит в школах и детских садах. Учителей и школьников регулярно тестируют.

На локальном уровне ограничения могут быть более жесткими, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Деятельность заведений общепита ограничена, еда только на вынос, работников регулярно тестируют.

В магазинах регулируют поток покупателей, действуют требования по снижению возможного риска заболевания. Работников регулярно тестируют.

Услуги предоставляют удаленно и контактным способом. За исключением услуг здравоохранения, услуг психологов/психотерапевтов (в необходимых случаях), ветеринарной помощи, полиции и других служб, работников которых регулярно тестируют.

Действуют ограничения на перемещение между муниципалитетами/и внутри муниципалитетов с учетом эпидемиологической ситуации. Могут быть ограничения на выезд из Литвы или въезд: контроль на границе, тестирование путешественников.

Собрания людей запрещены. На похоронах и свадьбах не больше 10 человек. Музеи, театры, выставки не работают, не проводят спортивные состязания, профессиональные спортивные состязания проходят без зрителей.