В зарегистрированном в пятницу документе сказано, что эти изменения вступят в силу с 24 января (понедельник).
Контактировавшие с больными коронавирусом или больные, у которых болезнь протекает в легкой форме, должны изолироваться в установленном порядке, за исключением:
работников жизненно важных для функционирования государства профессий, если болеет большое количество этих людей и не возможно обеспечить функционирование системы, эту работу другие люди не могут выполнять. В таких случаях люди с бессимптомной формой заболевания COVID–19 могут не изолироваться.
таким работникам, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если такие работники контактируют с третьими лицами, они в обязательном порядке должны носить респираторы. Если в силу медицинских противопоказаний человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.
По решению главы Минздрава работодатели, которым подчиняются люди жизненно важных, обязаны:
утвердить группы должностей, выполняющих жизненно важные для функционирования государства функции или представить список таких работников;
если из-за заболеваемости COVID–19 работников в этих группах не хватает, то начинает вступать в силу действующее исключение.
Список работников, осуществляющих жизненно важные для государства функции:
Обеспечение энергопоставок:
Работники Государственной инспекции безопасности атомной энергетики, которые присматривают за объектами и участвуют в деятельности Центра по ЧС;
Работники управления, эксплуатации и др. отделов ГП ИАЭС;
Работники компаний, производящих и поставляющих услуги центрального отопления;
Работники АО Litgrid;
Работники АО Amber Grid;
Работники терминала сжиженного природного газа АО Klaipėdos nafta; A
Диспетчеры Ignitis grupė/ESO;
Команда Круонисской гидроаккумуляционной электростанции;
Команда Каунасской ГЭС.
Обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог:
Работники АО Detonas, отвечающие за склады со взрывчаткой;
Работники АО Kelių priežiūra;
Работники АО Smiltynės perkėla;
Специалисты ПУ Plačiajuostis internetas;
Специалисты Литовской администрации безопасного движения транспорта в сфере судоходства, отделов присмотра за судами;
Операторы, диспетчеры ГП дирекция Клайпедского порта;
Работники ГП Авиационная безопасность Литовских аэропортов.
Работники агентств, обслуживающих аэропорты;
Инженеры Центров данных Lietuvos radijo ir televizijos centras;
Работники "Литовской почты";
Работники группы "Литовские железные дороги";
Администрация и служащие приграничных КПП.
Финансы и банковское дело – работники Центробанка, отвечающие за стабильное выполнение функций.
Обеспечение социальной защиты:
Работники Центров приема беженцев;
Сурдопереводчики;
Работники Службы по установке степени инвалидности и трудоспособности при Соцмине;
Работники центра предоставления технической помощи инвалидам; Специалисты мобильных команд, дежурные, юристы Службы по защите прав детей;
Социальные работники, предоставляющие услуги пожилым людям в домах опеки и на дому.
Обеспечение внутренней безопасности:
Пожарные-спасатели;
Полицейские;
Пограничники;
Сотрудники службы общественной безопасности;
Сотрудники службы расследования финансовых преступлений;
Сотрудники Департамента тюрем;
Судмедэксперты;
Государственные адвокаты;
Работники, обеспечивающие функционирование Центра реестра;
Работники Таможенного департамента;
Сотрудники ДГБ;
Работники муниципалитета, обеспечивающие общественный порядок.
Служащие системы обороны.
Работники системы здравоохранения и фармацевты.
Обеспечение жизненно важных функций и других услуг:
Члены центров ЧС;
Работники компаний, отвечающих за поставки воды;
Работники компаний, отвечающих за уборку улиц и дорог;
Работники общественного транспорта;
Работники компаний, отвечающих за вывоз мусора;
Социальные работники в школах, детских садах и воспитатели, учителя;
Работники Литовской гидрометеорологической службы;
Работники Государственной продовольственно-ветеринарной службы.
Новый порядок вступит в силу с 24 января.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Нужен ли "паспорт возможностей": эксперты предлагают пересмотреть вопрос в корне
Президент и правящие в Литве не могут договориться о...
Еще один район Литвы отзывает массовые мероприятия
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и...
Из-за массовых ДТП парализовано движение на Via Baltica (2)
Из-за массовых ДТП и сложных условий парализовано...
Профессор призывает не расслабляться: осенью может быть еще одна волна (9)
Профессор, глава Центра инфекционных заболеваний и...
Глава Минздрава утвердил список важных профессий: смогут работать и если болеют коронавирусом в легкой форме (2)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил...