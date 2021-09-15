Глава Минздрава уточнил порядок: без "паспорта возможностей" можно будет зайти в туалет в кафе

В минувшую пятницу вечером Дулькис уточни ограничения для заведений общепита, сообщалось, что люди без "паспорта возможностей" смогут ходить в летние кафе, сидеть за столиком могут не больше 5 человек или члены одной семьи.
15 сентября в силу вступило еще одно уточнение порядка - это люди смогут пользоваться туалетом.
"Сделать так, чтобы люди без документов в помещение заходили только в туалет, они должны быть в маске", – сказано в дополнении.
Советник министра Айсте Шукшта сказала, что такое решение принято с учетом сложившейся ситуации.
"Мы учитываем все полученные замечания: и со стороны бизнеса, и со стороны общества, мы стараемся быстро реагировать, если это возможно", – сказала она.
Кафе, бары и рестораны, которые на улице принимают клиентов без "паспорта возможностей" должны контролировать потоки посетителей.
В очередях люди должны соблюдать дистанцию не меньше 2 м. Расстояние между столиками должно быть таким, чтобы между сидящими за ними людьми была дистанция не меньше 2 м.
Могут быть установлены перегородки шириной не меньше 90 см и высотой не меньше 140 см, тогда дистанция может быть и меньше - 1 м.
Кроме того, нельзя подавать посетителям соусы, солонки и перечницы в таре многоразового использования. Нельзя выдавать посетителям пледы.
Если заведение не принимает клиентов без "паспорта возможностей", то такие ограничения не действуют.
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