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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис уточнил постановление о посещении кафе, ресторанов и баров людьми без "паспорта возможностей": они внутрь могут заходить только в туалет.
Глава Минздрава уточнил порядок: без "паспорта возможностей" можно будет зайти в туалет в кафе
© DELFI / Josvydas Elinskas

В минувшую пятницу вечером Дулькис уточни ограничения для заведений общепита, сообщалось, что люди без "паспорта возможностей" смогут ходить в летние кафе, сидеть за столиком могут не больше 5 человек или члены одной семьи.

15 сентября в силу вступило еще одно уточнение порядка - это люди смогут пользоваться туалетом.

"Сделать так, чтобы люди без документов в помещение заходили только в туалет, они должны быть в маске", – сказано в дополнении.

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Советник министра Айсте Шукшта сказала, что такое решение принято с учетом сложившейся ситуации.

"Мы учитываем все полученные замечания: и со стороны бизнеса, и со стороны общества, мы стараемся быстро реагировать, если это возможно", – сказала она.

Кафе, бары и рестораны, которые на улице принимают клиентов без "паспорта возможностей" должны контролировать потоки посетителей.

В очередях люди должны соблюдать дистанцию не меньше 2 м. Расстояние между столиками должно быть таким, чтобы между сидящими за ними людьми была дистанция не меньше 2 м.

Могут быть установлены перегородки шириной не меньше 90 см и высотой не меньше 140 см, тогда дистанция может быть и меньше - 1 м.

Кроме того, нельзя подавать посетителям соусы, солонки и перечницы в таре многоразового использования. Нельзя выдавать посетителям пледы.

Если заведение не принимает клиентов без "паспорта возможностей", то такие ограничения не действуют.

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