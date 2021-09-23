"Взвесив и ситуацию с вакцинацией, и практику других стран, мы сократим срок с 14 до 10 дней", – сказал министр на пресс-конференции после заседания правительства в среду.

Он отметил, что этот порядок будет распространяться на всех, однако главный мотив изменений – стремление обеспечить слаженный образовательный процесс в школах.

Сейчас 14-тидневная изоляция после контакта высокого риска полагается всем людям, исключение составляют только привитые или переболевшие.

Решение о масках – на следующей неделе

А. Дулькис сказал, что правительство пришло к единому мнению об ужесточении правил ношения масок, однако еще нужно решить, будет ли это делаться через введение карантина или оставят в силе режим экстремальной ситуации.

По его словам, предложения будут внесены на заседании на следующей неделе.

"Мы посмотрим с юристами, должно ли это быть в контексте экстремальной ситуации, или в контексте карантина", – объяснил он.

Министр сказал, что ношение масок должно стать обязательным в закрытых пространствах.

По словам А. Дулькиса, также рассматривается возможность возвращения к удаленной работе в госсекторе.

Вакцинация пожилых людей

Он подчеркнул, что медсестры и медбратья с мобильными командами ездят к пожилым людям уже не только в Тракайском районе, но и в Шилальском, Скуодасском, Зарасайском районах. Так пожилые люди смогут получить прививку дома.

"Эта волна может развиваться дальше", – отметил министр.

По словам А. Дулькиса, с октября планируется делать прививки и в поликлиниках Вильнюса, уже сейчас вакцины распределяются по этим медицинским учреждениям.

"Вакцины продвигаются в направлении семейных врачей и будут продвигаться по другим поликлиникам во всей стране", – сказал министр.

А. Дулькис, в частности, отметил, что сейчас в электронной системе здравоохранения e.sveikata семейные врачи могут видеть, кто из пожилых людей не привит от коронавируса.

"Это позволит звонить, консультировать и рекомендовать", – сказал министр.

По его словам, за отправленного на прививку человека старше 75 лет семейным врачам намечается увеличить выплату с 5 до 15 евро.