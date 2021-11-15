Глава Минздрава призывает родителей доверять науке

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На пресс-конференции в понедельник глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис рассказал, когда и где именно будет действовать "паспорт возможностей" для детей с 12 лет.

В понедельник в Вильнюсе и Каунасе состоялись акции протеста против введения "паспортов возможностей" для детей с 12 лет.

Глава Минздрава сказал, что правительство еще обсуждает этот вопрос.

"Окончательный вариант постановления будет обсуждаться в среду, на заседании правительства", – заметил министр.

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На вопрос, когда должен появиться "паспорт возможностей" для детей с 12 лет и в каких сферах, министр сказал, что есть список, где этот документ не требуется.

"Эти списки правительство пересматривать не планирует. Ну, а то, как сообщалось, изменения в сфере "паспортов возможностей" должны вступить в силу с 28 декабря 2021 года, так было и в проекте. Проект правительство обсудит в среду и примет окончательное постановление", – заметил Дулькис.

На просьбу прокомментировать высказанные во время акции протеста сомнения в вопросе надежности вакцины, министр призвал родителей доверять науке.

"Мы не предлагаем ничего, чего не рекомендуют ученые или эксперты. К этому больше нечего прибавить", - сказал министр.

Delfi напомнил, что акции протеста в понедельник состоялись в Вильнюсе и в Каунасе.

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