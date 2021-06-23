Глава Минздрава: правительству будет предложено не продлевать карантин в Литве

"Комиссия решила, что предложит правительству изменить этот правовой статус с карантина на экстремальную ситуацию, однако вместе с тем нужно будет стараться соблюдать различные ограничения, которые могут быть важными в плане подготовки к вероятному воздействию дельта-штамма", - сказал министр в среду журналистам после заседания комиссии.

Он отметил, что вопрос карантина правительство рассмотрит в следующий понедельник.

"Это конец месяца. Мы в любом случае должны или продлить статус карантина, или его прекратить, так что в ближайшее время планируется обсудить этот вопросе уже на уровне правительства", - сказал А. Дулькис.

"Но это не известие о расслаблении, это просто достижение определенного результата, и если достаточно тех мер, которые устанавливаются посредством правовых актов экстремальных ситуаций, то, наверное, этого и должно хватить, но окончательное решение в ближайшее время примет правительство", - добавил он.

По его словам, после прекращения карантина останутся в силе "разумные меры", такие, как маски в закрытых помещениях, ограничение потоков людей.

"Пока у нас еще нет значительной части вакцинированного населения, пока мы полностью не положили на лопатки вирус, это значит, что должны быть определенные ограничения, например, ношение масок в местах торговли, возможно, соблюдение ограничения потоков людей и все другие разумные решения, которые необходимы наряду с тестированием и вакцинированием", - сказал министр здравоохранения.

Карантин в Литве пока действует до 30 июня.