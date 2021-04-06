"И на этой неделе на заседаниях правительства, и на следующей неделе будут рассматриваться меры (...) Но да, они связаны и со сферой торговли, и со сферой спорта, досуга и с культурой.

Сегодня, сейчас я не могу назвать точную очередность, видимо, мысль будет такая, что прежде всего изменения затронут те сферы, где деятельность осуществляется на открытом пространстве", - сказал Дулькис на пресс-конференции во вторник.

Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните уже говорила, что в среду правительство обсудит возможности открытия всех магазинов с 12 апреля.