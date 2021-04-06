"И на этой неделе на заседаниях правительства, и на следующей неделе будут рассматриваться меры (...) Но да, они связаны и со сферой торговли, и со сферой спорта, досуга и с культурой.
Сегодня, сейчас я не могу назвать точную очередность, видимо, мысль будет такая, что прежде всего изменения затронут те сферы, где деятельность осуществляется на открытом пространстве", - сказал Дулькис на пресс-конференции во вторник.
Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните уже говорила, что в среду правительство обсудит возможности открытия всех магазинов с 12 апреля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (13)
Динамика новых случаев заболевания и положительных...
"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (122)
В современном мире все более широкий размах...
Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (11)
Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...
Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (15)
Член совета независимых экспертов, которые...
Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга (2)
На этой и на следующей неделе правительство Литвы...