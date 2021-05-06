По его словам, повышение зарплат не предусматривалось в бюджетах в 2019 и в 2020 годах, а для этого использовался резерв Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ). Министр сказал, что в бюджете 2021-года фонда это уже предусмотрено, но еще проводятся дополнительные расчеты, поскольку средства на первое полугодие были запланированы "слишком оптимистично и их потребуется значительно больше".
"Правда в том, что пандемия съедает больше средств, чем мы надеялись, именно на различные надбавки", – заявил А. Дулькис на пресс-конференции в четверг.
По его словам, увеличить средства медикам планируется за счет пересмотра бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.
"Я думаю, что с уточнением бюджета в середине этого года мы объявим определенные цифры, но некоторые могу озвучить и сейчас: в бюджете ФОСЗ 2021 года на надбавки работающим с COVID-19 медикам планируется выделить почти 6 млн евро, предусмотреть в бюджете ФОСЗ 2021 года 26 млн евро на услуги и соответственно с 1 июля увеличить зарплаты медикам", – сказал А. Дулькис.
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